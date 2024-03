SERTÃO DA BAHIA

Entenda a cronologia da guerra contra o Arraial de Belo Monte, em Canudos

Patrocinada pelo governo federal e com mais de 1,3 mil soldados, a incursão tinha o objetivo de acabar com o movimento messiânico liderado por Antônio Conselheiro. Naquela altura, Canudos já tinha mais 5,2 mil casas e reunia cerac de 30 mil sertanejos que buscavam uma vida melhor.

Após anos de peregrinação, Conselheiro e seus seguidores fundaram uma comunidade no povoado de Canudos, às margens do rio Vaza-Barris. Desde o início, o Arraial de Belo Monte contava com milhares de residentes. Lá, passaram a viver com uma lógica de subsistência em que não existia mais propriedade de terras e tudo que era produzido era comunitário. A comunidade se torna autossuficiente, autônoma e independente, o que logo passaria a incomodar proprietários de terras, padres locais e o próprio Estado. Para os cerca de 30 mil sertanejos que foram viver lá ao longo dos anos, Belo Monte representava uma alternativa de vida longe da seca, da fome e de outras privações.