COMÉRCIO

Entrega em até três horas: veja como encomendar flores sem sair de casa

As flores estão entre os itens mais procurados para presentear no Dia das Mães. Com a proximidade da data, celebrada neste domingo (12), muitas pessoas correm até as floriculturas para garantir um buquê ou arranjo de presente. Quem não deseja sair de casa ou quer surpreender quem está longe, pode optar pelas encomendas online. Confira algumas dicas abaixo.