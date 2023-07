Entregador acusa segurança de hamburgueria na Barra de ameaça; assista

Um entregador de aplicativo gravou o momento em que foi impedido de entrar em uma hamburgueria que fica na Barra. A situação ocorreu na noite desta terça-feira (04), quando o trabalhador alegou que o segurança da Red Burger não autorizou a entrada dele no estabelecimento para pegar o pedido.



Na gravação é possível ver o entregador comentando que o segurança não o deixa entrar na loja porque seriam ordens da empresa. Ainda no vídeo, o segurança alega que 'iFood' tem que esperar um funcionário da hamburgueria entregar ao motoboy, sem pisar dentro do estabelecimento.