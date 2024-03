SÃO MARCOS

Entregador é baleado pela PM na Avenida 29 de Março, e família contesta versão policial

Polícia Militar diz que ele estava com drogas e trocou tiros com equipe; esposa diz que ele é trabalhador

Um entregador de 28 anos foi baleado na cabeça em uma ação da Polícia Militar na Avenida 29 de Março, na região de São Marcos, por volta das 21h do último domingo (17). Familiares rebatem a informação de que Luanderson Lopes teria trocado tiros com os PMs, como aponta a versão oficial, afirmando que ele é trabalhador e não possui armas.

Imagens das câmeras de segurança de uma pizzaria mostram Luanderson saindo do local para fazer uma entrega na noite de domingo. Ele não retornou mais. A família começou a procurar por ele e acabou encontrando o rapaz internado em estado grave no Hospital Eládio Lasserre. Sem se identificar, a esposa do entregador disse à TV Bahia que estranhou quando o marido não foi buscá-la ao final do turno de trabalho, como era normal. "Não atendia, não respondia. Cheguei em casa, fiquei nervosa", conta.

"Meu irmão não é vagabundo, nunca teve envolvimento nenhum com criminalidade. Como as câmeras da pizzaria comprovam ele saiu para entrega, estava com a bag dele, fez a entrega na Fazenda Grande IV, fez entrega em São Marcos, e no retorno para casa aconteceu o fato", disse a irmã do rapaz, também em entrevista à TV Bahia.