LAURO DE FREITAS

Envolvido na 'Chacina de Portão' é condenado a 79 anos de prisão

Os crime aconteceram no dia 18 de maio de 2019

Mais um homem envolvido na ‘Chacina de Portão’ foi condenado à prisão pelo Tribunal do Júri da comarca de Lauro de Freitas. Eduardo Santos da Silva foi sentenciado a 79 anos de prisão por conta de homicídios praticados por motivo torpe e surpresa.

Na quinta-feira (11), o réu foi condenado pelo assassinato de cinco pessoas a 65 anos de reclusão. Ele já havia sido condenado por mais um homicídio, praticado no mesmo ato, a 14 anos de prisão. Segundo o promotor de Justiça Márcio Bellazzi de Oliveira, todos os seis homicídios foram cometidos pelo grupo de criminosos do qual Eduardo da Silva fazia parte no dia 18 de maio de 2019.