Feira da Gestante, Bebê e Criança acontece no Comércio, em Salvador. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

A hora de montar o enxoval do bebê é um dos momentos mais desafiadores para mamães e papais, diante da lista de itens indispensáveis, como roupas, móveis e acessórios. Segundo levantamento feito pelo CORREIO, nas lojas de Salvador e da Região Metropolitana (RMS), é possível encontrar um enxoval básico por até R$ 2.334. Contudo, uma boa escolha para quem quer poupar o bolso são as feiras de gestantes. Uma boa opção para quem quer poupar são as feiras de gestantes. Na capital baiana, duas ocorrem simultaneamente até domingo (9): no Comércio e no Shopping da Bahia.

Em ambas, o enxoval custa a partir de R$ 1.740. Mãe de primeira viagem, a estudante Nicolle Kevellen, 20, escolheu três lojas físicas para comprar os itens da sua lista de enxoval, além de variadas lojas online. Ela diz que fez de tudo para economizar, mas gastou muito. “Gastei cerca de 5 mil a 6 mil. Fui nas lojas Grão de Gente, Passos do Bebê e Kekeu Baby, e o que mais encareceu o enxoval foi o kit bolsa de saída da maternidade”, relata.

Apesar do alto valor investido, é possível conseguir um enxoval por muito menos em ao menos duas das lojas que Nicolle visitou. Na Passos do Bebê, um enxoval básico sai por R$1.963,63. De acordo com a gerente da loja, Luciane Rodrigues, ainda é possível fazer um orçamento personalizado para as gestantes que pode vir a custar mais barato. “Nós damos algumas dicas de substituição para as mães e mostramos alguns produtos. Temos uma gama deles com valores diferentes de acordo com a marca”, afirma.

Vendedor da unidade da Passos do Bebê radicada no Salvador Norte Shopping, Derick Santos, 21, conta que as roupas, cueiros e kit bolsas são os produtos com maior saída da loja. Já os móveis são os itens mais difíceis de vender. “É o que mais encarece o enxoval. Para o vendedor, é a parte melhor, porque se conseguirmos vender um móvel a R$800, batemos nossa meta diária”, revela.

Na loja Kekeu Baby, em Lauro de Freitas, o valor mais em conta de um enxoval sai por R$1.763,73. Proprietária do estabelecimento, Fernanda Sales aponta que o que baseia o preço é sempre o gosto da gestante. “O valor médio de um enxoval vai depender muito da escolha da mamãe, se quer algo mais barato ou com maior qualidade. Aqui, [dá para montar um enxoval] por até R$3 mil”, diz.

Na Bebê Feliz, loja com unidades nos bairros da Pituba, Barroquinha e Centro, o enxoval mais barato pode ser adquirido a partir de R$2.234. Conforme afirma o sócio-proprietário Raphael Andrade, apesar do preço mais caro, dá para garimpar itens mais baratos. “Os itens mais em conta são as roupinhas. Tem meia de R$2 e roupinhas de R$9.90”

Feiras de gestantes

Na Feira da Gestante no Shopping da Bahia, que tem vendas de quarta-feira (5) a domingo (9), o enxoval pode ser encontrado pelo valor mínimo de R$1.740. Organizadora e promoter do evento, Eliane Paim pontua que é na meia estação que os pais mais gastam com os filhos por conta do inverno. "É por isso que resolvemos fazer o evento agora. É a época em que o mercado está aquecido e a Bahia precisa de um evento de referência, no qual seja possível ofertar vários produtos. Afinal de contas, para bebê não tem época. Trabalhamos com tudo, desde uma chupeta até um quarto completo", fala.

Para a vendedora da Gui Bebê, Priscila Adolfo, a expectativa é a melhor possível. "Viemos com muita fé de que vai ser uma ótima feira, porque tem muita gente na internet e a página está bombando”, comemora.

Já no Porto Salvador Eventos, no bairro do Comércio, as vendas da Feira da Gestante, Bebê e Criança começaram desde terça-feira (4) e vão até domingo (9). Por lá, um enxoval básico é estimado em R$1.746. Segundo Iara Kochinsk, diretora do evento, o momento é bom para vendas porque para as gestantes não há um mês definido para comprar.

"Não tem o momento do ano, tem o momento da gestante. Depende muito da fase de gestação dela. Tem muita euforia no primeiro instante de descoberta da gestação, mas a mãe começa a comprar o enxoval todo lá para o sexto ou sétimo mês, que é quando dá aquele medo de o bebê estar chegando e não ter as coisas ainda. É esse o momento em que elas compram todo o enxoval", afirma Iara.

Iara Kochinsk é diretora da feira de gestantes que ocorre no Comércio. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Filas e sacolas cheias

De fato, as gestantes que estiveram no evento, em sua maioria, já estavam com mais de seis meses de gestação. Foram elas, inclusive, a maior clientela de Anifer Melo, 48, proprietária da Kaká Tudo Para Bebê, loja que fez sucesso com seu stand por causa dos preços em conta. "As pessoas estão procurando mais enxoval de roupa. É o que eu mais vendo e, para mim, está sendo ótimo, porque bombou. Foi muita gente, muita fila, os clientes estão muito satisfeitos", conta.

Em sua segunda gestação, a gestora pública Larissa Valverde, 35, foi às compras para montar o enxoval e já havia gastado R$650 em jogo de lençóis, toalhas, cueiro, suporte para alimentação do bebê e kit de higiene. "Eu sou uma pessoa bem prática. Não pesquiso muito os preços, mas achei acessível e estou comprando. Como está tudo num lugar só, para mim facilita", fala

Mãe de Larissa, a aposentada Marileide Valverde aprovou os produtos e os preços. "Nós sempre acreditamos que o preço de feira é mais acessível do que o preço das lojas, mas nunca sabemos. Eu estou gostando da qualidade dos produtos. É o diferencial. Para a qualidade, os preços estão excelentes", opina.

Atrás de todos os itens para o enxoval em seu sexto mês de gestação, a autônoma Renata Lacerda, 27, relata que ficou aguardando a feira para começar a montar o enxoval do bebê. Repleta de compras, sobretudo de roupas, ela indicou algumas opções. "Achei roupinha a partir de R$10 na Kaká Tudo Para Bebê. Achei também muito interessante o kit berço e a saída maternidade que na internet estava muito mais cara. Aqui achei bem mais em conta", avalia.

Na feira só para comprar o que falta para a chegada do filho, a auxiliar de classe Lívia Amália, 21, destacou as ofertas que encontrou. "As roupinhas estão com preços bons e bem variados. O kit de balde com cesta de roupas e lixo também. Estou achando tudo que eu quero do tema que quero", comemora.

Lívia Amália saiu da feira com quatro itens diferentes para o enxoval do bebê. Crédito: Paula Fróes/CORREIO

Saiba como economizar na compra do enxoval

Uma das melhores alternativas para as mamães e papais que não querem gastar uma fortuna no momento de montar o enxoval é optar por comprar nas feiras voltadas para gestantes e bebês. Em comparação com as lojas físicas pesquisadas pela reportagem, a economia pode ser de até R$593,83.

Nas lojas físicas, o berço mais em conta custa R$449,80 na Passos do Bebê. Na Feira da Gestante, Bebê e Criança, o móvel é encontrado por R$ 400, no stand do Supermercado do Bebê.

Já o kit berço, um dos conjuntos mais caros da lista do enxoval, a economia pode ser de até R$25. Isso porque, nas lojas físicas pesquisadas, o menor valor do kit é encontrado na Kekeu Baby, por R$ 154,99. Na Feira da Gestante, Bebê e Criança, o kit sai por R$129,90, no stand da Kaká Tudo Para Bebês.

Além de optar pelas feiras, outra dica para quem quer economizar é pesquisar os produtos, sobretudo aqueles feitos de tecidos, como roupas, toalhas e jogo de berço. Especialista em enxovais de bebê, que atua há 28 anos no ramo, Fátima Chamusca faz alerta para as mães.

"Antes de comprar, procure saber qual o melhor tecido para o seu bebê. Sempre opte pelo 100% algodão. E mesmo sendo algodão, é preciso ver a quantidade de fios que tem para comprar um tecido de qualidade. O que faz o enxoval de um bebê ser caro ou barato com certeza é a qualidade do material", afirma.

Fátima ainda aconselha que as gestantes evitem comprar alguns itens que são fáceis de perder e que não têm uso duradouro. "Elas devem evitar comprar roupas demais, principalmente para recém-nascido, porque perde muito, a criança cresce muito rápido. Outra coisa que não deve comprar muito é sapato. As mães compram tanto sapatos porque acham lindos, mas na hora nem usam tanto", conclui.

Confira os itens de enxoval com menor preço na Feira da Gestante, Bebê e Criança, no Comércio:

1. Berço por R$400 no Supermercado do Bebê

2. Kit com 2 bolsas por R$90 na Glima

3. Colchão por R$180 no Supermercado do Bebê

4. Cômoda por R$360 na Glima

5. Travesseiro por R$8 na Kaká Tudo Para Bebê

6. Cesto de roupa suja por R$70 na Kaká Tudo Para Bebê

7. Lixeira por R$22 na Kaká Tudo Para Bebê

8. Cabide por R$6,90 na Bebê Alegre

9. Banheira por R$24 na Kaká Tudo Para Bebê

10. Protetor de colchão por R$32 na Kaká Tudo Para Bebê

11. Kit cortador de unha por R$12,90 na Bebê Alegre

12. Kit higiene com 3 peças por R$20 na Step Kids

13. 4 peças de mijão e/ou camisa por R$10 na Kaká Tudo Para Bebê

14. Toalha de banho por R$12 na Kaká Tudo Para Bebê

15. Body com short ou calça por R$12 na Kaká Tudo Para Bebê

16. Kit touca, luva e sapato por R$6 na Kaká Tudo Para Bebê

17. Macacão por R$12 na Kaká Tudo Para Bebê

18. Conjunto de calça e camiseta por R$10 na Kaká Tudo Para Bebê

19. 6 pares de meia por R$9,99 na Step Kids

20. Casaco de tricô por R$25 na Kaká Tudo Para Bebê

21. Kit berço com 7 peças (cabeceira, mosqueteiro, dois protetores laterais, edredom, lençol com elástico e um cobre leito, fronha, trocador) por R$129,90 na Kaká Tudo Para Bebê

22. Manta por R$20 na Kaká Tudo Para Bebê

23. 5 fraldas de pano por R$10 na Kaká Tudo Para Bebê

24. 3 cueiros por R$19 na Kaká Tudo Para Bebê

25. Kit com 4 peças (trocador, bolsa maternidade, mochila e porta mamadeira) por R$239 no Supermercado do Bebê

26. 6 panos de boca por R$6 na Kaká Tudo Para Bebê

Confira os itens de enxoval com menor preço na Feira da Gestante, no Shopping da Bahia:

1. Berço por R$538 no Ateliê do Bebê

2. Kit para mini berço com 7 peças (cabeceira, lateral, trança lateral, edredom, lençol inferior com elástico, fronha e mosquiteiro) por R$140 na Babylana

3. Colchão por R$180 no Ateliê do Bebê

4. Cômoda por R$369 no Ateliê do Bebê

5. Pomada anti assadura por R$9,99 na Mo Bebê

6. Travesseiro por R$12 no Ateliê do Bebê

7. Chuquinha por R$7 na Babylana

8. 3 babadores por R$6 na Gui Bebê

9. 10 cabides por R$28 na Babylana

10. Kit tesourinha, cortador e lixa por R$18 na Babylana

11. Manta por R$30 na Gui Bebê

12. 3 paninhos de boca por R$8 na Gui Bebê

13. Cobertor por R$23 no Ateliê do Bebê

14. Kit higiene por R$39 no Ateliê do Bebê

15. Toalha de banho por R$30 na Gui Bebê

16. 5 pares de meia por R$10 na Babylana

17. Touquinha por R$17 na Babylana

18. 5 fraldas de pano por R$35 na Babylana

19. 3 camisetas por R$10 na Babylana

20. Conjunto de calça e camiseta por R$29 na Babylana

21. 3 cueiros por R$20 na Gui Bebê

22. Casaquinho por R$25 na Gui Bebê

23. Macacão por R$6,99 na Gui Bebê

24. Body por R$6,99 na Gui Bebê

25. Kit luva com 4 peças por R$15 na Gui Bebê

26. Copo térmico por R$100

27. 2 sapatos por R$28 na Babylana

Confira os itens de enxoval com menor preço na loja Passos do Bebê

1. Berço por R$449,80

2. Cômoda por R$299,99

3. Colchão por R$169,99

4. Jogo de lençol para o berço por R$46,53

5. Manta por R$32,99

6. 3 cueiros por R$23,87

7. Protetor de colchão por R$36,99

8. Travesseiro por R$8,99

9. Mosquiteiro por R$49,99

10. Kit berço com 9 peças (cabeceira, duas laterais, edredom, travesseiro, lençol de elástico, lençol, trocador e fronha) por R$189,99

11. 5 cabides por R$29,99

12. Cesto para roupa suja por R$89,99

13. Lixeira por R$25,99

14. Kit higiene por R$43,99

15. Macacão por R$59,99

16. Body por R$17,99

17. Par de luvas por R$5,99

18. Par de meia por R$3,99

19. Sapatinho por R$29,99

20. Conjunto de roupa (calça e blusa) por R$16,98

21. Mijão por R$7,99

22. 3 paninhos de boca por R$12,30

23. 5 fraldas de pano por R$24,30

24. Pacote com 50 lenços umedecidos por R$14,99

25. Kit com tesoura e lixa por R$18,99

26. Cortador por R$9,99

27. Kit com pente e escova por R$20,98

28. Toalha de banho por R$40,80

29. Touquinha por R$15,99

30. Kit com 2 bolsas por R$99,99

31. Kit com mamadeira e chuquinha por R$44,30

32. Pagão por R$18,99

Confira os itens de enxoval com menor preço na loja Bebê Feliz

1. Berço por R$749,90

2. Cômoda por R$619,90

3. Colchão por R$215,90

4. Jogo de lençol americano por R$43,90

5. Jogo de lençol padrão por R$33,90

6. Manta por R$29,90

7. Cobertor por R$21,90

8. Fronha por R$7,90

9. Cueiro por R$21,90

10. Lençol de elástico por R$17,90

11. Protetor de colchão por R$33,90

12. Travesseiro por R$7,90

13. Mosquiteiro por R$37,90

13. 2 cabides por R$ 5,90

14. Cesto de roupa suja por R$99,90

15. Macacão por R$14.90

16. Body por R$9,90

17. Par de luva por R$5,90

18. Par de meia por R$3,50

19. Sapatinho por R$1,50

20. Culote por R$6,90

21. Casaquinho por R$13,90

22. 3 paninhos de boca por R$9,90

23. 5 fraldas de pano por R$23,90

24. Kit com pente e escova por R$16,90

25. 3 toalhas de banho por R$17,90

26. Toalha com capuz por R$16,90

27. Banheira por R$29,90

28. Jogo de lençol com 3 peças por R$29,90

29. Kit com 2 bolsas por R$109,90

30. Tesourinha por R$16,90

31. Kit com 2 mamadeiras por R$24,90

32. Conjunto com touca e luvinha por R$9,90

33. Pagão por R$23,90

Confira os itens de enxoval com menor preço na loja Kekeu Baby

1. Berço por R$499,99

2. Cômoda por R$299,99

3. Colchão por R$150

4. 2 Mantas por R$24,99

5. 3 Cobertores por R$39,99

6. 6 Cueiros por R$26,99

7. Travesseiro por R$9,99

8. Cesto para roupa suja por R$84,99

9. Lixeira por R$39,99

10. Kit berço por R$154,99

11. Kit higiene poe R$39,99

12. Kit com 2 bolsas por R$89,99

13. Macacão por R$14,99

13. Body por R$11,99

14. 3 pares de luvas por R$8,50

15. 6 pares de meia por R$3,50

16. 4 Sapatinhos por R$24,99

25. Conjunto de roupa (calça e blusa) por R$10,98

26. Mijão por R$5,99

27. 12 Paninhos de boca por R$9,99

28. 30 Fraldas de pano por R$29,99

29. Kit manicure por R$24,99

30. Kit com pente e escova por R$9,99

31. Toalha de banho por R$16,99

32. Banheira por R$28,99

33. 2 Touquinhas por R$8,99

34. Jogo de lençol por R$44,99

35. Kit mamadeira por R$32,99