PREMIAÇÃO

Equipe de alunos da Ufba vence campeonato mundial de aerodesign pela segunda vez

Axé Fly conquistou o primeiro lugar na SAE Aerodesign West 2025, que aconteceu em Los Angeles, Califórnia.

Uma equipe formada por estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) conquistou o primeiro lugar na principal disputa internacional de aerodesign, realizada em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste mês. Com o título, a Axé Fly, equipe de Aerodesign da Escola Politécnica da Ufba, se tornou bicampeã da competição. >

Além do troféu do Primeiro Lugar Geral da Classe Regular, a equipe foi premiada com o troféu de Primeiro Lugar em Performance em Voo, Primeiro Lugar em Relatório Técnico e Primeiro Lugar em Apresentação Oral. >