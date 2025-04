JIBOIA

Estudantes da UFBA encontram cobra em árvore na Faculdade de Arquitetura

Animal foi retirado do local

Alunos da Universidade Federal da Bahia (UFBA) foram surpreendidos, no início da tarde desta quarta-feira (16), com a presença de uma cobra no em uma árvore no câmpus da Faculdade de Arquitetura (FAU), na Federação.>