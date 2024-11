FACULDADE DE MEDICINA

'Era uma luta coletiva’, diz médica que foi preterida em vaga na Ufba após posse

Lorena Pinheiro foi empossada 76 dias após ter nomeação derrubada pela Justiça Federal

A médica otorrinolaringologista Lorena Pinheiro, que tomou posse na Faculdade de Medicina da Bahia (FMB) nesta quarta-feira (6), reiterou que a vitória na Justiça ocorreu em razão de uma luta coletiva. Antes de ser empossada como docente da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Lorena foi impedida de assumir a vaga após a aprovação no concurso.

“Em nenhum momento eu fraquejei. Essa luta não era minha individualmente, era uma luta coletiva. Seria mais uma luta diante de tantas outras que eu e o meu povo teríamos que enfrentar”, disse durante discurso no Salão Nobre da FMB, localizado no Largo do Terreiro de Jesus.