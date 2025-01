CRIME

Escola de Periperi foi arrombada quatro vezes nos últimos dez anos, diz morador

Último arrombamento aconteceu na madrugada de segunda-feira (13)

Millena Marques

Publicado em 14 de janeiro de 2025 às 13:05

Escola Municipal Dom Eugênio de Araújo Sales Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A Escola Municipal Dom Eugênio de Araújo Sales, no bairro de Periperi, em Salvador, foi arrombada quatro vezes nos últimos dez anos, segundo informações de moradores. O último arrombamento aconteceu na madrugada de segunda-feira (13), às 4h. Foram furtados um micro-ondas, seis TVs, um data show, botijão de gás, bomba de água e duas caixas de som.

De acordo com o morador, que preferiu não se identificar, imagens de segurança de vizinhos captaram a ocorrência. Um único homem teria sido autor do crime. “O ladrão chegou sozinho, com um carrinho de mão, pulou o muro, que é baixo, e roubou os equipamentos da escola”, contou. Segundo ele, os crimes de arrombamento acontecem sempre em período de férias escolares.

Em 2024, pelo menos quatro casos de invasão à escola foram registrados em Salvador. O último aconteceu em novembro, no Instituto Municipal de Educação Professor José de Arapiraca (Imeja), localizado no bairro da Boca do Rio. Cerca de 620 alunos ficaram sem aula à época. Os criminosos levaram a fiação elétrica da unidade de ensino.

Em abril de 2024, foram registrados dois arrombamentos. O Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ieda Barradas Carneiro, na Av. Antônio Carlos Magalhães, teve a fiação roubada no início do mês. Ainda em abril, dois homens invadiram uma escola estadual de Itapuã e levaram o carro de uma professora, que já estava dentro do veículo quando foi abordada.

Em julho, um homem foi preso por roubar cabos de telefone dentro de um estabelecimento escolar no bairro de Ondina. Outros dois homens estavam envolvidos no crime, mas conseguiram fugir. O caso aconteceu na Rua do Corte Grande e os cabos foram recuperados pela polícia.

Investigação

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que está ciente do crime e um boletim de ocorrência foi registrado. Os alunos da unidade de ensino estão de férias.