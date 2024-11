VIOLÊNCIA

Escola municipal na Boca do Rio é arrombada e suspende aulas nesta segunda (11)

Secretaria Municipal da Educação registrou boletim de ocorrência

O Instituto Municipal de Educação Professor José de Arapiraca (Imeja), localizado no bairro da Boca do Rio, em Salvador, teve a fiação elétrica furtada e, por conta disso, o funcionamento da unidade foi suspenso nesta segunda-feira (11).

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou que está sabendo do caso, que ocorreu nesse final de semana.

Na semana passada, duas Prefeituras-Bairro da capital foram alvo de ataques criminosos durante o final de semana. No sábado (2), a unidade de Cajazeiras teve eletrodomésticos furtados. No domingo (3), fios de cobre foram roubados da unidade Barra/Pituba, no Rio Vermelho.