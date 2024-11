INSEGURANÇA

Prefeituras-Bairro de Salvador são alvos de invasão e furto

Atendimento nas unidades Cajazeiras e Barra/Pituba foi suspenso nesta segunda-feira (04) e deve ser normalizado na terça-feira (05)

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 15:52

Prefeitura-bairro Barra/Pituba Crédito: Secom/PMS

Duas Prefeituras-Bairro de Salvador foram alvo de ataques criminosos durante o final de semana. No sábado (2), a unidade de Cajazeiras teve eletrodomésticos foram furtados. No domingo (03), fios de cobre foram roubados da unidade Barra/Pituba, no Rio Vermelho.

De acordo com informações da Secretaria Geral de Articulação Comunitária e Prefeituras-Bairro (SACPB), a unidade de Cajazeiras foi arrombada e teve uma sanduicheira e um liquidificador roubados. Após o alarme de segurança apontar a presença de uma pessoa no local, a Guarda Municipal foi acionada, segundo nota da SACPB.

A ocorrência foi registrada por meio da Delegacia Virtual, que encaminhou a apuração do fato para a 13ª Delegacia Territorial de Cajazeiras. "De acordo com o registro, duas portas do estabelecimento foram quebradas e uma arrancada, além de armários revirados. Eletrodomésticos foram subtraídos do local", informou a PC. Segundo a Guarda Civil Municipal de Salvador, o suspeito foi detido e encaminhado para a Central de Flagrantes e os itens furtados foram resgatados. A polícia disse não ter registro da prisão.

No domingo, o alvo foi a Prefeitura-Bairro Barra/Pituba, localizada na rua Marquês de Monte Santo, no Rio Vermelho, onde "ocorreu um furto de fios de cobre de duas condensadoras de ar-condicionado". De acordo com a Polícia Civil, não houve registro do ataque.