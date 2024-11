DUPLO HOMICÍDIO

Jovens são mortos a tiros no sudoeste da Bahia

Corpos foram encontrados no último sábado (2)

Dois jovens foram mortos a tiros na Estrada da Fazenda Guarani, zona rural de Ituaçu, no sudoeste baiano, no último sábado (2). As vítimas foram identificadas como João Marcelo da Silva, 23 anos, e Ruan Cerqueira Silva, 24 anos.

A Delegacia Territorial de Ituaçu investiga autoria e motivação do duplo homicídio. A Polícia Militar informou que uma equipe do 24º Batalhão (BPM) receberam uma denúncia, no início da noite de sábado (2), em razão da localização dos corpos de dois homens no Distrito de Tranqueiras, em Ituaçu.