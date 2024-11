INSEGURANÇA

Homem de 28 anos é morto a tiros em Pernambués

Crime aconteceu na Rua 2 de Julho

Um homem de 28 anos foi morto a tiros no bairro de Pernambués, em Salvador, na madrugada deste domingo (3). O crime aconteceu na Rua Dois de Julho, situada numa localidade conhecida como Guine. A vítima foi identificada como Bruno Ferreira dos Santos.

A 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do crime.

A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT), acionado para a remoção do corpo e realização de perícia. Uma equipe do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionada e expediu as guias para remoção e perícia.