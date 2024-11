CRIME

Jovem de 23 anos é morto a tiros em festa 'paredão' em Feira de Santana

Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Policiais militares da 67ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados e atenderam a ocorrência no local do crime. A Delegacia Territorial de São Gonçalo dos Campos vai apurar as circunstâncias, autoria e motivação do homicídio.