LAURO DE FREITAS

Suspeito de agredir vizinhos é detido após briga generalizada em Itinga

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado; caso aconteceu no final da noite desse sábado (2)

Um homem com sinais de embriaguez foi detido por suspeita de agredir vizinhos com socos, ameaças e palavras de baixo calão, durante uma briga generalizada no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS). O caso aconteceu por volta das 23h desse sábado (2).

A Polícia Militar disse que uma equipe da 81ª Companhia (CIPM/ Itinga/ Lauro de Freitas) foi acionada, via Cicom, com a informação de uma briga generalizada na Rua Viver Salvador, em Itinga, às 23h de sábado (2). Os policiais militares foram até o local, onde uma mulher se identificou como solicitante da ocorrência e explicou que o marido havia sido agredido por um homem com um soco e que, na sequência, o pai do agressor ainda tinha tentado atacar com uma cadeira a vítima e um vizinho.