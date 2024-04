ITAPUÃ

Vídeo mostra assalto a professora dentro de colégio em Salvador

Dois homens entraram no estacionamento e arrancaram mulher do veículo

Imagens de uma câmera de segurança mostram o exato momento em que dois homens roubam o carro de uma professora dentro do estacionamento de uma escola pública no bairro de Itapuã, em Salvador. No vídeo, a mulher já está dentro do carro quando a dupla aparece e a arranca para fora do veículo e, em seguida, dirige para fora do local.