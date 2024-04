EM FLAGRANTE

Homem é preso após roubar veículo perto do colégio Rotary, em Itapuã

Um homem foi preso em flagrante com um carro roubado perto do Colégio Rotary, em Itapuã, na noite de quinta-feira (11). Segundo a Polícia Militar, os militares receberam a denúncia de roubo e intensificaram as rondas na região.