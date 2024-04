ADULTERAÇÃO

PRF recupera veículo roubado e detém homem por receptação em Alagoinhas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo roubado no Km 101 da BR 101, trecho do município de Alagoinhas (BA). O fato aconteceu na tarde da última quarta-feira (9).

Por volta das 17 horas uma equipe policial abordou um VW/Virtus branco, durante uma operação de fiscalização. Ao verificar os documentos do veículo e do condutor, descobriu-se que o motorista não possuía CNH nem os documentos do carro.