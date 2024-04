EM FLAGRANTE

Caminhão roubado em Poções é localizado com armas em cidade no interior da Bahia

Um carro roubado foi localizado em um matagal no povoado de Riachão de Cambiriba, em Iguaí, durante ação conjunta das Polícias Civil e Militar, na terça-feira (9). As equipes também apreenderam quatro espingardas artesanais, uma arma de pressão, um facão, canivete e munições.

O carro, roubado na cidade de Poções, e as armas apreendidas foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Iguaí, que instaurou um inquérito policial para apurar o caso.

As investigações terão desdobramentos para identificar e localizar os autores do crime. As armas foram encaminhadas à perícia.