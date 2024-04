MAIRI

Homem é preso com caminhão roubado e carregado com uma tonelada de sisal

Ele é ex-funcionário do proprietário do veículo e trabalhou na fazenda da vítima, na extração da fibra

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (9), pelo furto de um caminhão no distrito de Angico, em Mairi. Uma equipe da Delegacia Territorial (DT) da cidade localizou o suspeito no povoado de Umbuzeiro. Ele é ex-funcionário do proprietário do veículo e trabalhou na fazenda da vítima, na extração de sisal.