EDUCAÇÃO

Escola de Salvador participa de evento internacional de Psicologia Positiva na Austrália

O projeto Villa Happiness Center foi selecionado para apresentação no IPPA-World Congress on Positive Psychology

O projeto Villa Happiness Center, que integra práticas da Psicologia Positiva na cultura da escola, realizado pelo Villa Global Education, foi selecionado para apresentação no IPPA-World Congress on Positive Psychology, em julho de 2025, na Austrália. >

Este é o maior congresso científico do mundo sobre o tema, reunindo os principais pesquisadores da área, e a seleção do Villa coloca a escola como a primeira brasileira a expor sua iniciativa neste encontro internacional. >

Além disso, a instituição recebeu o selo HCO (Happiness Certification for Organizations), concedido pela Happiness Studies Academy e chancelado pelo renomado Dr. Tal Ben-Shahar. O colégio é, até o momento, única organização no mundo a receber essa certificação internacional em 2025, consolidando seu título de Happier Workplace.>

Os dois reconhecimentos foram anunciados na última quarta-feira (22), durante o Café Institucional, evento realizado no Teatro Sesc Casa do Comércio. Participaram colaboradores, pais e parceiros da instituição. >

No evento também foi anunciada a inauguração oficial da unidade do Villa em Praia do Forte, que iniciará no ano letivo no início de 2025. >