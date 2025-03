INAUGURAÇÃO

Escola em São Caetano é reconstruída pela Prefeitura e passa a atender 460 alunos

“Tenho certeza de que agora, com uma escola com infraestrutura melhor, essa criançada daqui terá um aprendizado muito melhor. Uma unidade que conta com sala de música, sala de leitura, uma escola sustentável e capaz de atender crianças com necessidades especiais. Todo esse investimento é feito com dinheiro do município de Salvador, dinheiro que a gente briga por cada real para que ele possa se multiplicar e resulte em obras como essa. As entregas em todas as áreas são importantes mas, sem sombra de dúvidas, as que me deixam mais feliz são as da educação”, completou Bruno.>