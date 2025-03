SALVADOR

Escola na Cidade Baixa amplia capacidade de alunos e ganha quadra coberta

Investimentos foram de cerca de R$ 2,8 milhões

A reforma e ampliação da escola aumentaram sua área construída para mais de 1,7 mil metros quadrados, com capacidade para atender até 780 alunos, incluindo Ensino Fundamental I e Educação para Jovens e Adultos (EJA). Entre as novidades, estão 15 salas de aula climatizadas e uma quadra poliesportiva coberta, com investimentos superiores a R$ 2,8 milhões.>

Bruno Reis lembrou que seu governo tem priorizado investimentos na educação, com um orçamento recorde de R$ 2,7 bilhões no ano passado. “A educação avança com ações concretas, não apenas com discursos. Estamos no caminho certo, como comprova a nota de 5.93 no IDEB, a mais alta da história de Salvador para o 5º ano”, concluiu.>