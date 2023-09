Escolas municipais de Águas Claras suspendem aulas por conta de operação policial

Cinco escolas municipais suspenderam as aulas na manhã desta sexta-feira (22), em Águas Claras, por conta de uma operação policial que acontece no bairro.



Segundo a Secretaria Municipal de Educação, estão sem aulas as escolas Eduardo Campos, Cantinho das Crianças, São Damião, Iraci Fraga e Francisco Leite. Ao todo, 1.769 alunos são atingidos pela decisão.