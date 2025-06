NO SÃO PEDRO

Zé Neto e Cristiano, Nattan e mais: confira atrações da festa junina de Luís Eduardo Magalhães

'Arraiá de LEM' acontecerá entre 27 de junho e 1 de julho

A prefeitura de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, divulgou as atrações dos festejos juninos de 2025. O 'Arraiá de LEM', que acontecerá entre 27 de junho e 1 de julho, contará com atrações de peso, como Zé Neto e Cristiano, Nattan, Iguinho e Lulinha, Limão com Mel e Natanzinho Lima. Confira abaixo programação completa. >