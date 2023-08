Escolas municipais suspendem aula no IAPI após operação policial

O clima de tensão afetou a rotina dos moradores do bairro do IAPI. As aulas foram suspensas em quatro escolas municipais, segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed).



Ao todo, 623 alunos estão sem aula nesta quinta-feira (10). As atividades foram suspensas na Escola Municipal Cardeal da Silva, no Cmei José da Silva Tavares, no Cmei Epifânia Silva e na Escola Municipal Marcos Vilaça.



A sensação de insegurança atinge o bairro desde a quarta-feira (9), após a Operação Murus, que cumpriu mandados de prisão no bairro, e resultou na morte de Cristiano Silva dos Santos, o "Cris do Murão", em confronto com policiais, em Salinas das Margaridas.