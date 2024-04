TEMPORAL

Escolas servem de abrigo para vítimas da chuva em Salvador; 2,3 mil alunos ficaram sem aula

Todas as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme foram acionadas

Com um dia de fortes chuvas em Salvador, todas as 14 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme acionadas em áreas de risco foram acionadas. As localidades em emergência são: Mamede, Bom Juá, Irmã Dulce, Mangabeira 1, Mangabeira 2, Calabetão, Vila Picasso, Creche, Moscou, Voluntários da Pátria, Baixa do Cacau, Bosque Real e Olaria.