CONQUISTA

Escritora baiana é indicada a prêmios internacionais por livro de estreia

Após publicar de forma física o conto Festa de Aniversário na antologia Conte-me um Conto, em 2019, ela participou de uma seleção para outra antologia, só com textos de mulheres, e publicou mais dois poemas e um conto. Foi em 2022 que nasceu o primeiro livro, que leva o mesmo nome do conto inaugural, agora como uma coleção de histórias curtas.

A escrita não foi um processo tão calmo. Além de ter sido feito enquanto ela se preparava para a seleção de mestrado e já lecionava em escolas da região, Jessika revela que foi difícil não se render às preocupações ao escrever literatura negra pela ótica da denúncia. “A gente sempre vai se deparar com o momento que para e fica triste ou que fala: ‘será que vai valer a pena tocar nessas feridas?’, porque nem sempre as pessoas querem comprar coisas que não são tão felizes para ler”, diz.

Ao receber os convites para os prêmios em seu e-mail, ela conta que sentiu um misto de alegria, nervosismo e dúvida. Respondeu ao e-mail perguntando se era mesmo para ela. A confirmação veio prontamente: “Confesso que esperava que um dia esses retornos fossem acontecer, mas também não imaginava que fosse tão rápido. Fiquei super feliz quando vi, porque além da proporção que tem o prêmio, é um reconhecimento para uma autora de uma cidadezinha no interior da Bahia. Sempre falo que a literatura consegue furar as barreiras dos muros da escola”.

Integrante da Academia Internacional da Literatura Brasileira, Jessika já nasceu rodeada por histórias. Não poderia ser diferente: membro de uma família de professoras, ela diz que o amor pelas palavras vem do berço. Ainda jovem, postava as obras em blogs e redes sociais, e se aproximou ainda mais da parte teórica da escrita ao ingressar no curso de Letras da Ufba em 2013.

Por quase dois anos, ela continuou a levar o gosto pela literatura para jovens através do Clube de Leitura Preta, grupo de estudos literários focado em autores negros brasileiros que acontecia numa escola quilombola em Jequié. Além das 25 crianças envolvidas, a ação movia mais de cem pessoas da região. Em novembro de 2023, por exemplo, uma das atividades dos estudantes do ensino fundamental foi a construção de um e-book com contos deles. O grupo, porém, precisou finalizar as atividades em dezembro do ano passado por falta de apoio da Secretaria de Educação do Estado. “Ver o clube encerrar suas atividades não é o fim, é o começo de uma nova era desse projeto que está enraizado na vida de diversas pessoas, inclusive na minha”, revela Jessika.