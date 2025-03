LITERATURA

Escritora baiana lança livro sobre histórias femininas ambientadas em Salvador

Autora e colunista do CORREIO, Mariana Paiva reúne histórias reais e fantásticas na publicação

Monique Lobo

Publicado em 31 de março de 2025 às 17:53

Mariana Paiva lança o livro "Minhas meninas" Crédito: Divulgação

Com contos que se debruçam sobre a vida de meninas e mulheres, a escritora baiana e colunista do CORREIO, Mariana Paiva, lança seu novo livro "Minhas meninas" (P55 Edição/52 páginas/R$ 30), no dia 12 deste mês, a partir das 16h, na Cervejaria Artmalte, no Rio Vermelho. >

O evento faz parte das comemorações do número 55 da Coleção Cartas Bahianas da P55 Edição, editora do livro de Mariana. Na obra, os contos abordam sonhos, ideias, alegrias, esperanças, mas também dores, violências, abusos e tristezas vividas pelas meninas e mulheres. “São histórias que, muitas vezes, ficam invisíveis no cotidiano das famílias, no silêncio cúmplice das pessoas", revela Mariana. >

O livro traz desde o mais real da vida, que se encontra nas manchetes de jornal, como relacionamentos abusivos e outros tipos de violência, até o fantástico, como sereias e mulheres que burlam a morte com o poder de seu querer. Tudo ambientado na cidade de Salvador e seus arredores, em cenários como a praça Castro Alves, onde fica o Cine Glauber Rocha, e a praia do Guaibim, em Valença. >

“Contar meu lugar faz todo o sentido pra mim, que sou daqui, ainda mais depois do tempo que passei longe, antes de voltar. Mesmo com todas as contradições que essa terra tem, eu amo minha Bahia", diz a autora, que passou uma temporada em Campinas para fazer doutorado em Literatura na Unicamp. >

“O título já entrega muito: são as minhas meninas, as mulheres que que talvez eu queria que tivessem outras histórias, ou que fossem conhecidas. Por isso escrevê-las", completa.>