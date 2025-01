INTERTEXTUALIDADE

Escritora Ivana Freitas lança livro sobre literatura negra neste sábado (25)

Evento acontece, a partir das 16h30, no Museu Nacional da Cultura-Afro

O lançamento, que acontece a partir das 16h30, no Museu Nacional da Cultura-Afro (Muncab), no Centro Histórico, conta com a participação de nomes importantes da intelectualidade negra brasileira.>

A professora Dra. Florentina Souza aponta que os textos selecionados evidenciam que as autoras e autores negros leem e conhecem a literatura brasileira canônica e constatam, muitas vezes, silenciamento, estereótipos e olhares depreciativos sobre as histórias e culturas negras. “Ivana Freitas propõe, ao modo derridiano, um exercício de suplementar a literatura brasileira a partir da revisão da sua história, e mais, de uma rasura de sentidos estabelecidos e redefinição de seus possíveis significados”, garante.>

Para Ivana Freitas, orientar a pesquisa a partir do seu desejo é “uma coragem suicida” de quem reconhece sujeitos no objeto de pesquisa. "O meu cotidiano político, subjetivo, afetivo e acadêmico é nutrido pela incessante busca de me aproximar e aproximar a pesquisa que desenvolvo do conceito de 'intelectual negro insurgente', cunhado por Cornel West”. Ainda de acordo com a autora, “o ponto” é a intertextualidade, o que há em comum, enquanto a encruzilhada representa o desconforto, a descontinuidade que possibilita a abertura de outros caminhos. >