EVENTO

Livro que conta história de Edson Gomes é lançado em Salvador

"O Rei do Reggae" vai lembrar a trajetória do ícone da música

No dia 6 de fevereiro, a livraria Midialouca receberá um evento que homenageia a música, a cultura e a trajetória de um ícone do reggae nacional. O escritor e músico Ricardo Reina lançará seu livro "Edson Gomes – O Rei do Reggae", uma obra que revisita a história do cantor e compositor baiano, desde seus primeiros passos tocando na calçada do Hotel Colombo, em Cachoeira, no Recôncavo, até alcançar o reconhecimento no cenário musical brasileiro nos anos 80 e 90. >