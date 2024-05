Imóveis

Especialista diz se esse é um bom momento para financiar imóvel

As taxas de juros para financiar compra da casa própria estão entre 10,5% e 11,5%

“Só que quem precisa de moradia não pode esperar muito um ‘bom momento’, porque tem necessidade. O que a pessoa pode fazer, caso financie em um momento de alta taxa de juros é, à medida que a taxa for caindo e que ela for observando que novos financiamentos estão sendo feitos com taxas menores, buscar portabilidade”, indica.