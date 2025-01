CRESCIMENTO

Especialistas destacam efeito positivo do futebol na saúde física e mental de crianças e adolescentes

Esporte é ferramenta poderosa no desenvolvimento integral dos jovens

Monique Lobo

Publicado em 10 de janeiro de 2025 às 19:06

Heitor Mendes, de 7 anos, jogador da escolinha de futebol do PSG Crédito: Karen Marchesi/Divulgação

Especialistas descrevem o esporte como uma das ferramentas mais poderosas para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. É o caso do baiano Heitor, de 7 anos, que treina, há pouco mais de um ano, em uma escola de futebol na capital baiana. “É uma experiência incrível. Eu consigo disputar vários campeonatos e quero um futuro no futebol”, conta ele.

Heitor concilia os estudos com a rotina de treinos. “Ele quer ser jogador profissional, mas é muito esforçado na escola”, afirma a mãe, Thais Mendes. A advogada encontrou na academia o lugar ideal para transformar esse amor pelo futebol em uma jornada de aprendizado e crescimento. “Desenvolveu nele um senso de responsabilidade e uma disciplina admirável. Por causa dele, estou partindo para uma especialização em Direito Desportivo”, revela.

Mais do que formar atletas, a prática regular do futebol contribui diretamente para o crescimento físico, o equilíbrio emocional e a formação social de jovens, promovendo saúde e valores essenciais.

De acordo com a pediatra Bruna de Paula, a prática do futebol na infância tem efeitos diretos na saúde física. “A prática do futebol ajuda a melhorar a coordenação motora e a percepção do corpo. Além disso, o esporte fortalece a musculatura e melhora a resistência cardiovascular, promovendo um desenvolvimento físico adequado. Ele também contribui para o equilíbrio e a flexibilidade, habilidades essenciais para a motricidade.”

A médica, idealizadora do Método Comer, um programa de acompanhamento nutricional para a dificuldade alimentar infantil, destaca que o futebol fortalece a autoconfiança da criança. “Ela se sente bem ao superar desafios, como fazer um bom passe ou marcar um gol”, explica. “Esse esporte é um excelente meio de combater o sedentarismo, incentivando a criança a adotar um estilo de vida ativo e saudável. Ele auxilia no controle do peso e melhora a saúde geral, ajudando a queimar calorias e garantindo o bom funcionamento do sistema cardiovascular, o que previne doenças associadas à falta de atividade física”, observa.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) indicam que a maioria das crianças brasileiras está propensa ao sedentarismo infantil. A OMS recomenda que crianças e adolescentes pratiquem pelo menos 60 minutos de atividade física moderada por dia. No entanto, três em cada quatro adolescentes brasileiros não praticam atividade física suficiente. Segundo o Ministério da Saúde, 6,4 milhões de crianças sofrem com excesso de peso no Brasil, sendo que 3,1 milhões desses casos já evoluíram para obesidade.

O professor de educação física e especialista em Reabilitação do Esporte, Elson Santana, salienta que a falta de hábitos saudáveis é o principal fator que impacta diretamente na saúde de todos, inclusive das crianças e adolescentes. "A obesidade contribui para o surgimento de outras doenças, como diabetes, problemas ortopédicos, distúrbios psicológicos e hipertensão".

Além de todos os benefícios para o corpo, ele destaca os impactos emocionais e sociais. "O futebol ensina sobre disciplina, respeito às regras e o convívio em equipe. Além disso, lidar com vitórias e derrotas desde cedo contribui para o fortalecimento emocional e a construção da resiliência. Sem dúvida, é uma ferramenta de educação e de transformação social", avalia.

O diretor técnico da PSG Academy, escola de futebol oficial do clube francês e da qual o menino Heitor faz parte, Matheus Justen, explica que a academia investe em uma abordagem integral, apostando em uma metodologia completa e inovadora para impactar positivamente a vida de meninos e meninas. Para ele, o resultado desse ambiente seguro, estruturado e acolhedor é a realização de atletas e dos pais. “Há um departamento metodológico mundial responsável pelos treinos aplicados pelos coachs. Sou formado pelo clube em todos os aspectos, principalmente o lado humano”, observa ele.

De acordo com Benjamin Houri, diretor técnico da PSG Academy em Paris, a abordagem visa preparar atletas completos: "Nosso foco é formar jogadores criativos e estrategistas, que tomam decisões por conta própria em campo, habilidades que são transferidas para a vida fora do esporte".