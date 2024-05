THE LITTLE MERMAID JR.

Espetáculo baseado em "A Pequena Sereia" será estrelado por alunos de escola baiana neste fim de semana

Peça terá apresentação nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho; ingressos estão disponíveis a partir de R$44

Da Redação

Publicado em 27 de maio de 2024 às 22:19

The Little Mermaid Jr. Crédito: Divulgação

O palco do Teatro Jorge Amado, na Pituba, se transformará em um reino subaquático mágico, onde se passará a história da “Pequena Sereia”, com a apresentação do espetáculo “The Little Mermaid Jr.”, que será estrelado inteiramente por alunos da Pan American School of Bahia (PASB), nos dias 31 de maio e 01 de junho, às 19h30, e no dia 02 de junho, às 17h.

Uma adaptação do musical da Disney e da Broadway, o espetáculo, que tem direção geral da atriz, produtora e diretora teatral, especialista em teatro musical, e também professora da instituição, Monique Monteiro, contará com canções exclusivas e performances totalmente em inglês, e será encenado pelos estudantes do 2° ano do ensino fundamental até o ensino médio. Com valores a partir de R$44 (meia-entrada), os ingressos podem ser adquiridos estão disponíveis desde o dia 9 de maio, na plataforma Sympla.

Baseado na obra de Hans Christian Andersen, “The Little Mermaid Jr.” conta a história da jovem sereia Ariel que deseja abandonar as suas nadadeiras e o seu lar no oceano para viver no mundo superior. Mas, para isso, ela terá que enfrentar o seu próprio pai, o Rei Tritão, fazer um acordo com a malvada bruxa do mar, Úrsula, e convencer o Príncipe Eric de que ela é a garota que ele procura para viver um romance.

Durante o musical, os espectadores realizam um mergulho no fundo do mar, com Ariel e seus amigos aquáticos, e juntos embarcam em um enredo que aborda valores como liberdade, independência, amor, sacrifício, autoaceitação e transformação. Com uma atmosfera que promete ser arrebatadora, o espetáculo permite que todo o elenco e a plateia possam dar asas à imaginação através de coreografias, figurinos e melodias, vivenciando uma aventura, em uma experiência única entre o mar e a terra, em um universo repleto de magia e descobertas.

O espetáculo conta com o patrocínio do Correio, Etudes, Experimento Intercâmbio Cultural, FBC - Fundação Baiana de Cardiologia, SIAN Engenharia, TD Produções, TV Aratu, RGC Investimentos, Erah Consulting e Peres Jr. International Advisers.

Serviço:

Espetáculo "The Little Mermaid Jr."

Onde: Teatro Jorge Amado, na Pituba

Quando: 31 de maio e 01 de junho, às 19h30 e dia 02 de junho, às 17h.