Espetáculo 'Oratório de Santo Antônio' celebra 25 anos no Museu Costa Pinto neste sábado (8)

Realizado pelo maestro Keiler Rêgo, a apresentação vai levar para o público a teatralidade exibindo uma releitura dos cânticos tradicionais da trezena de Santo Antônio, incluindo no repertório obras que vão do clássico ao contemporâneo, através das vozes de profissionais, mas que também tem a participação de pessoas da comunidade que, integrando as oficinas de coral, oportunizam fazer um trabalho em conjunto de construção sobre as tradições populares tão fortes na Bahia.