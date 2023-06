Esposa de prefeito na Bahia é exonerada de cargo municipal

A secretária de Desenvolvimento Social de Cipó, no nordeste da Bahia, foi exonerada pelo município na quarta-feira (28). Publicada em decreto municipal, a medida se deu por nepotismo, após recomendação expedida pelo Ministério Público (MP) estadual. Marilene Soraia Reis do Nascimento é esposa do prefeito José Marques dos Reis.



Segundo o promotor de Justiça Vladimir Ferreira Campos, autor da recomendação, a "existência de ocupantes de cargos dessa natureza que possuam relação familiar com a autoridade nomeante ou com outros servidores da mesma pessoa jurídica ou que tenham sido nomeados em virtude de designação recíproca ou troca de favores, pode representar violação aos princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa".