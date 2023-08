Esposa e amante são presos pela morte de empresário na Bahia

Crédito: Blog do Sena

Foram presos nesta terça-feira (15), na cidade de Itapetinga, três pessoas suspeitas de matar o empresário João Martins Bastos em maio deste ano no município de Encruzilhada, no sudoeste baiano. A esposa da vítima e um homem com quem ela tinha um relacionamento extraconjugal estão entre os suspeitos.



Segundo o delegado Ney Brito, de Itapetinga, um dos alvos da ação policial era a esposa da vítima, o amante e um amigo. “A motivação foi patrimonial. Ela pretendia ficar com o dinheiro e os bens da vítima”, pontuou.

Quatro celulares, semijoias, documentos e anotações também foram apreendidos durante as buscas e devem contribuir com as investigações. O trio será encaminhado ao Conjunto Penal de Itabuna.

O crime

O crime ocorreu na noite de 23 de maio deste ano. Na ação, a vítima foi encontrada morta em uma fazenda, na zona rural do município. A esposa relatou que eles tinham sido abordados por suspeitos e levados até o local do crime. Joias e dinheiro haviam sido subtraídos.