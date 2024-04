NOVA ESTRUTURA

Estações Hiper e Cidadela do BRT recebem boxe para comércio, pista de skate e quadra esportiva

Estruturas vão funcionar embaixo dos elevados e foram entregues nesta quarta (3)

Gil Santos

Publicado em 3 de abril de 2024 às 10:21

Campo foi construído em estação do BRT Crédito: Gil Santos/CORREIO

Quando os elevados do BRT começaram a ser construídos, na Avenida ACM, um questionamento frequente era o que seria feito com o espaço embaixo desses viadutos. São vãos amplos em uma área nobre da cidade e de intensa circulação de carros e pedestres. Nesta quarta-feira (3) a pergunta foi respondida. O local foi transformado em uma área de convivência com boxe para comércio, quadra de futebol com grama sintética, pista de skate, área infantil e academia de saúde. Hoje foram entregues as áreas da Estação Hiper e da Estação Cidadela.

Usuários começaram a aproveitar os equipamentos ainda durante a manhã. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) fez a entrega oficial do espaço e começou o discurso destacando as obras feitas na região do BRT que resolveram problemas de alagamento. O gestor contou que o objetivo foi oferecer equipamentos práticos embaixo dos viadutos. O investimento foi de R$ 18 milhões.

"Se a obra gerou empregos durante a execução, esses equipamentos vão permitir que as pessoas que moram no entorno tenham uma área de lazer, em especial a comunidade da Polêmica", afirmou Bruno Reis, durante a entrega dos equipamentos.