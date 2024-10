INTERCÂMBIO

Estados Unidos foi o principal destino dos estudantes brasileiros em 2023

Salão do Estudante de Salvador terá pavilhão dedicado ao país

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 21:35

Salvador sedia Salão do Estudantea maior feira de intercâmbio da América Latina Crédito: Ana Albuquerque

A edição de 2024 do Salão do Estudante de Salvador terá um pavilhão dedicado aos Estados Unidos (EUA). Com cerca de 30 metros, o pavilhão reunirá cinco expositores, que oferecerão diversas oportunidades de cursos. A feira será realizada no dia 20 de outubro, no Fiesta Convention Center, no bairro do Itaigara.

De acordo com a organização do evento, a escolha ocorre pelo fato do país ser o principal destino dos estudantes nascidos no Brasil, com cerca de 16 mil brasileiros entre 14 e 30 anos optando por cursos em terras americanas em 2023, segundo dados do governo dos EUA. Os brasileiros representam o 9º maior grupo de estrangeiros nos EUA.

Uma pesquisa realizada pela organização do evento em março de 2024 aponta que o curso mais procurado pelos brasileiros é o de idiomas, com duração entre 1 e 6 meses. Quanto à graduação, cerca de 36% dos visitantes têm interesse em cursar o ensino superior no exterior e 50% buscam cursos de pós-graduação.