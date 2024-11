RECONHECIMENTO

Estagiária baiana ganha prêmio nacional com projeto sustentável

A estudante Carla Freitas ficou em terceiro lugar na modalidade “Estagiário Inovador”

A estudante Carla Freitas foi um dos destaques da edição 2024 do Prêmio IEL de Talentos, que reconheceu 44 estagiários e empresas de 15 estados. A baiana ficou em terceiro lugar na modalidade “Estagiário Inovador” (Empresa de Grande Porte), com o projeto “MIPDetect - Manejo Integrado de Pragas e Doenças”. Carla é estagiária na área de Planejamento da Bracell em Alagoinhas.

O projeto já havia sido premiado com o primeiro lugar na versão baiana do prêmio, realizada em agosto. O MIPDetec é formado por um conjunto de tecnologias e ferramentas que aprimoram os processos para facilitar o manejo de pragas e doenças nos cultivos de eucalipto, contribuindo para práticas agrícolas mais eficientes e sustentáveis.

“Ter sido finalista e premiada em meio a projetos de diversas regiões do Brasil me fez perceber o impacto que nossas ações podem promover no ambiente em que estamos inseridos”, comemora Carla Freitas. A cerimônia de premiação foi realizada, no dia 6 de novembro, em Fortaleza (CE).