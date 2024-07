ESQUEMA DE FRAUDES

Estagiário é preso em Salvador por fraudar empréstimos consignados de beneficiários do INSS

Um estagiário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi preso em flagrante e duas estagiárias foram apreendidas pela Polícia Federal (PF) por participação em esquema envolvendo fraudes em empréstimos consignados de beneficiários do INSS, na manhã desta quarta-feira (17).

Em ação conjunta com o Ministério da Previdência Social, a PF apurou que os suspeitos realizavam diariamente dezenas de procedimentos fraudulentos, desbloqueando benefícios para fins de empréstimos consignados sem que o verdadeiro titular comparecesse para solicitar o serviço. Para isso, inseriam documentos falsos nos sistemas do INSS.

Quando o benefício para aquisição do empréstimo era desbloqueado, outros envolvidos nas fraudes eram encarregados de conseguir os valores junto a instituições bancárias diversas, também com a utilização de documentos falsos.

Segundo a Polícia Federal, o estagiário foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal na Bahia. Já as adolescentes apreendidas foram encaminhadas à Delegacia do Adolescente Infrator da Polícia Civil/BA para a formalização dos procedimentos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. As investigações ainda estão em andamento para identificar outros membros da associação criminosa.