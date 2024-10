JEREMOABO

"Estou soltinha e aliviada", diz presidente do PT após 'ovada' em Jerônimo

Mariah Serafim é presidente do partido na cidade baiana

Da Redação

Publicado em 4 de outubro de 2024 às 19:50

Mariah Serafim, presidente do PT em Jeremoabo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Após atingir o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), com uma 'ovada', na manhã desta sexta-feira (4), em Jeremoabo, localizado no nordeste baiano, a presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade, Mariah Serafim, afirmou estar 'aliviada'.

"Eu estou é soltinha e aliviada porque ‘taquei’ um ovo no governador. Ele está pensando que vem para Jeremoabo fazer o que quer e não sai melado de ovo", disse a petista em um áudio ao qual a coluna de Igor Gadelha, do jornal Metrópoles, teve acesso.

O governador foi recebido com ovadas durante uma carreata em Jeremoabo. Jerônimo decidiu apoiar o candidato a prefeito do PP, Mateus de Deri. Na cidade, o PT lançou Fabio da Farmácia como postulante ao Executivo.

Vídeos divulgados pelo Blog do Vila mostram o momento em que Jerônimo passa em uma carreata e motociata, e precisa se abaixar para evitar os ovos. Depois, o governador aparece correndo e entrando em outro carro para deixar o local.

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia lamentou a tentativa de agressão e afirmou que respeita a divergência de opiniões dentro do próprio partido, mas não serão aceitos episódios de violência. Instâncias internas vão apurar o caso para tomada das medidas cabíveis.

Veja na íntegra a declaração do partido:

"O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia lamenta a tentativa de agressão ocorrida no município de Jeremoabo e repudia todo e qualquer ato de violência política. O direito ao contraditório e à divergência de ideias são fundamentais para a construção histórica do PT, mas nunca podem ser expressados na forma de ataque pessoal, político ou simbólico.

O companheiro Jerônimo Rodrigues é o governador em exercício que mais apoiou e se engajou em campanhas próprias do PT em disputa municipal. Participou de mais de 40 atos de campanha majoritária do PT e gravou vídeos de apoio para mais de 100 candidatas e candidatos petistas a prefeito. Nossa tática eleitoral encontra enorme sintonia com o governador. Todavia, ele preside uma ampla coalizão de diversos partidos e é natural que pontualmente haja discordância com alguma definição eleitoral local.