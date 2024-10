ENGOMADEIRA

'Estou tentando sobreviver', diz jovem que perdeu a visão de um dos olhos após ser feita refém

Vítima foi baleada e atingida por estilhaços durante negociação em que foi feita de refém com filho de um ano, em agosto

"Estou tentando sobreviver, mas bem não estou. Agradeço a Deus e a minha família por estar viva", diz Raísa Santos, jovem de 19 anos que perdeu a visão de um dos olhos ao ser feita refém e baleada no bairro da Engomadeira, em Salvador. O ocorrido foi no dia 5 de agosto deste ano.

A vítima afirmou que o sequestrador não usava uma arma desse tipo. Ela teve de retirar um dos olhos em procedimento e segue com a visão do outro olho prejudicada.

A jovem descobriu a gravidez dentro do Hospital Geral Roberto Santos, onde ficou internada em estado grave desacordada devido aos medicamentos. Na ocasião, a jovem ficou refém do criminoso com seu filho, que na época tinha apenas um ano e três meses.