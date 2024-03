EDUCAÇÃO

Estudante baiana vai disputar etapa nacional da Olimpíada de Zootecnia

Luana Stephanie da Silva passou pela etapa estadual e vai concorrer com estudantes de grandes escolas de Zootecnia do Brasil

Luana é aluna do curso de Zootecnia do Instituto Federal Baiano e foi classificada na categoria individual veterana. “Estou me preparando respondendo provas das edições anteriores, dou ênfase aos temas em que já vi durante a graduação para acertar o máximo de questões de temas que já conheço. Além disso, busco temas ligados a atualidades do mercado e faço leituras e quiz de assuntos que tenho dificuldade ou não vi em sala de aula” diz Luana sobre sua rotina de estudos para a última etapa da competição.