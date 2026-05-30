CIÊNCIAS

Estudante da Bahia conquista prêmio internacional com pesquisa inovadora para produção de café

Natural de Barra do Choça, Kenisson foi premiado na ISEF, nos Estados Unidos

Maria Raquel Brito

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05:00

Kenisson conquistou o 4º lugar na categoria Plant Sciences (PLNT) Crédito: Divulgação

Quando pensa na infância, algumas das primeiras memórias que vêm a Kenison Morais Brito têm relação com a ciência. Hoje com 18 anos, o jovem cresceu conectado à natureza em Barra do Choça, no sudoeste da Bahia, fascinado pelo funcionamento da vida.

A paixão logo se refletiu nos estudos. E com o tempo, a ciência deixou de ser apenas um interesse escolar e virou um propósito. Foi estudar em Vitória da Conquista, enfrentando o trajeto intermunicipal todos os dias, tudo para ficar mais perto da pesquisa. E o resultado não tardou: no início deste mês, Kenisson foi premiado na maior feira internacional de ciências e engenharia, a Regeneron International Science and Engineering Fair (ISEF), realizada de 9 a 15 de maio em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos.

Kenisson tem apenas 18 anos e foi premiado internacionalmente 1 de 5

O estudante alcançou o 4º lugar na categoria Plant Sciences (PLNT) com um projeto que surgiu de uma realidade muito presente em sua região, o sudoeste baiano: a produção de café. O trabalho propõe o uso de extrato de erva-doce como alternativa natural aos fungicidas sintéticos, com desempenho comparável ou até superior em testes laboratoriais. Aplicado na lavagem dos grãos, o composto AnisGuard atua na estrutura dos fungos, reduzindo sua proliferação e a liberação de toxinas.

“O processo de concepção foi muito baseado em observação e curiosidade científica. Eu queria entender como a ciência poderia resolver problemas reais da minha comunidade. Depois disso, vieram os testes laboratoriais, os estudos sobre atividade antifúngica dos extratos vegetais e toda a parte experimental do projeto”, conta.

Em testes, a solução alcançou redução de até 83,8% da carga fúngica, com custo potencial podendo chegar a valores até quatro vezes menores em relação a outros fungicidas, além de apresentar menor risco de desenvolvimento de resistência. Também traz a possibilidade de reaproveitamento de resíduos como fonte de nutrientes para o solo.

O projeto, intitulado “AnisGuard: avaliação multifacetada do extrato de Pimpinella anisum como fungicida natural, biofertilizante e alternativa custo-efetiva no controle de Penicillium spp. em café pós-colheita”, foi desenvolvido por Kenisson com orientação da professora Winne Katharine Souza Rocha e coorientação de Gislaine Amorim Santos, como parte das atividades de iniciação científica da Escola SESI Anísio Teixeira. O reconhecimento na ISEF incluiu prêmio de US$ 600.

Segundo Kenisson, a participação na feira foi a experiência mais marcante que já viveu. “Estar ao lado dos melhores jovens cientistas do mundo foi algo surreal e muito inspirador. A Grand Awards Ceremony foi um momento de enorme emoção, porque representava não só o reconhecimento do meu projeto, mas também toda a trajetória até chegar ali”, diz.

A delegação brasileira na ISEF 2026 foi composta por 26 estudantes de ensino médio e técnico de diferentes regiões do país. Quatorze deles, incluindo Kenisson, foram selecionados pela Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), realizada em março, na Universidade de São Paulo (USP). Os demais foram selecionados pela MOSTRATEC, de Novo Hamburgo (RS).