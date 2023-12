Estudante de medicina é presa na Bahia suspeita de integrar quadrilha de traficantes

A estudante de medicina Fernanda Monteiro Correia, 29 anos, suspeita de integrar a quadrilha chefiada por Breno Vinícius Garção Martins, conhecido como 'Breno Hamster', foi presa nesta quarta-feira (20) em Feira de Santana. Fernanda, que é a atual namorada de Breno Hasmter, estuda Medicina em uma faculdade em Aracaju. Ela foi presa na Bahia suspeita de integrar um esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso do traficante de Sergipe que foi preso no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, em março deste ano.

Outras duas mulheres, uma delas mãe de um filho do traficante, e a outra, uma ex-namorada do investigado, foram presas em Sergipe.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, as três mulheres atuavam com a parte financeira do grupo criminoso, fazendo a lavagem de dinheiro da organização voltada ao tráfico de drogas. Além de Fernanda, presa em Feira, as outras duas mulheres foram presas em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.