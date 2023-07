Estudante de medicina morre após veículo que dirigia bater em animal

Uma jovem de 24 anos morreu na cidade de Riachão do Jacuípe após o veículo em que dirigia colidir com um animal, no sábado (15).



Hilary Fátima Carneiro Silva era estudante de Medicina e filha da professora municipal Sabrina Bezerra, conforme nota de pesar da Prefeitura da cidade.



No dia do acidente, a estudante publicou um vídeo agradecendo a família pelo apoio que prestavam durante seus estudos, em comemoração após ter completado metade do curso de Medicina na Universidad María Serrana, que fica no Paraguai.