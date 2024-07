VIOLÊNCIA

Estudante é esfaqueado por colega em Juazeiro

Segundo a SEC, a briga entre os alunos aconteceu fora da escola

Da Redação

Publicado em 6 de julho de 2024 às 08:27

Briga entre adolescentes aconteceu fora da escola Crédito: Reprodução

Um adolescente de 16 anos foi esfaqueado por um colega do Colégio Estadual Lomanto Júnior, em Juazeiro, no Vale do São Francisco, onde ambos estudam. De acordo com a Polícia Militar, policiais foram acionados para averiguar uma briga entre dois adolescentes.

Ao chegar no local, os militares encontraram os dois jovens envolvidos na briga. O adolescente que foi ferido já estava sendo atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Traumas em Petrolina.

“O outro envolvido na briga estava na sala do diretor, com a faca utilizada no ato delituoso. O adolescente, acompanhado da sua genitora, e o material utilizado na agressão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da região”, diz a nota da PM.

Na Delegacia de Juazeiro, foi registrado um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (BOC) contra o adolescente suspeito por lesão corporal dolosa, de acordo com a Polícia Civil.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado (SEC), a briga aconteceu fora das dependências da escola. Na ocasião, a direção do colégio prestou os primeiros socorros e também acionou as famílias dos alunos, a polícia e o Samu.

O estudante que ficou ferido não corre risco de morte. Ainda de acordo com a SEC, o Núcleo Territorial de Educação do Sertão do São Francisco (NTE 10) informou que desenvolve "ações pedagógicas de prevenção ao bullying e de combate a todo tipo de violência, preconceito e discriminação e ressalta que a escola é um ambiente de aprendizagem, mas também de cuidado, acolhimento e afeto”.