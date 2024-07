VEÍCULO JÁ FOI RECUPERADO

Estudante tem carro roubado em estacionamento de faculdade da Ufba

Caso aconteceu no final da tarde dessa terça-feira (9), no bairro do Canela

Da Redação

Publicado em 10 de julho de 2024 às 06:50

Estacionamento da Faculdade de Odontologia da Ufba Crédito: Reprodução/Google Street View

Uma estudante da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba) teve o carro roubado no estacionamento do campus, no bairro do Canela, na noite dessa terça-feira (9). O veículo foi recuperado cerca de 1h após o crime, no Alto do Cabrito, no Subúrbio.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais do Batalhão Apolo e da 14ª CIPM foram comunicados sobre o crime pelo Cicom. Com base nas atualizações sobre o trajeto do carro, os policiais conseguiram localizá-lo na Avenida Suburbana.

Os dois homens que estavam no veículo foram presos e com eles foram encontrados um revólver calibre 32 com numeração raspada e o celular da estudante. Segundo a polícia, o carro que serviu de apoio ao crime é do pai de um dos suspeitos e havia sido adulterada com fita isolante para dificultar o reconhecimento.